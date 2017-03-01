У США відправили за грати поставщика електроніки стратегічного призначення до Росії

Як повідомляє Мін'юст США, мова йде про Олександра Пособілова, який має російське та американське громадянства. Він також визнаний винним у змові з метою відмивання грошей. За даними слідства, Пособілов допомагав керувати злочинною операцією за допомогою брехні і махінацій, отримуючи прибуток від незаконного продажу російським військовим високотехнологічної американської мікроелектроніки.