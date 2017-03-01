Влада Іспанії ввела посаду секс-царя для підвищення "катастрофічно" низького рівня народжуваності країни

В Іспанії народжуваність знаходиться на рекордно низькому рівні, через що місцева влада була вимушена призначити одного з місцевих сенаторів "Секс-царем". Чиновники вищої ланки довірили Едельміро Баррейро завдання поліпшити демографічні показники в країні, повідомляє Mirror.

Пані Баррейро доведеться шукати способи змусити молоді пари "бути більш свідомими".

За даними соціологів, молоді іспанці настільки сильно вимотуються на роботі, затримуючись допізна, що сил на те, щоб завести потомство у них просто не залишається.

Крім того, іспанська влада вкрай занепокоєна проблемою народжуваності після того, як в 2015 році в країні померло більше людей, ніж народилося.

За статистикою, в той період у іспанських жінок у віці від 18 до 49 років було в середньому по 1,3 дитини. При цьому по всьому Євросоюзу цей показник становив 1,58.

Дослідники були змушені визнати демографічні показники в Іспанії одними з найнижчих в порівнянні з іншими розвиненими країнами. З 1977 року кількість бездітних пар в країні збільшилася в три рази.

Яким чином свіжопризначений "секс-цар" збирається пропагувати сімейні цінності серед іспанців, поки невідомо.

Як би там не було, це не перший випадок у світовій практиці, коли влада тієї чи іншої країни намагається переконати співгромадян активніше обзаводитися потомством. У 2014 році влада Данії запустили державну "секс-кампанію" під назвою "Зроби це для Данії".