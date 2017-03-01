У Німеччині вимагали звільнення арештованого в Туреччині журналіста

У Берліні протестувальники зібралися перед посольством Туреччини. Вони тримали в руках плакати з вимогою негайного звільнення журналіста. Напередодні стамбульський суд погодив його перебування за ґратами.

У вівторок МЗС Німеччини викликало на розмову посла Туреччини в країні. Дипломату висловили незгоду у зв‘язку з затриманням Юджеля, який має паспорти обох держав.

“Ситуація довкола Деніза Юджеля свідчить про те, що Німеччина і Туреччина, загалом ЄС та Туреччина мають різні уяви стосовно дотримання базових принципів конституційної демократії і свободи слова”, – зазначив очільник німецького МЗС Зіґмар Ґабріель.

За його словами, ситуація довкола журналіста ще більше загострює відносини між двома країнами.

Турецька прокуратура звинувачує Юджеля у причетності до терористичної організації.

Незадовго до арешту журналіст працював над темою хакерських атак на електронну пошту міністра енергетики і природних ресурсів Берата Албайрака, який доводиться зятем президенту Ердогану.