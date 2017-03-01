Дональд Трамп виступив з першою промовою перед Сенатом та Конгресом

Трамп пообіцяв проводити більш сувору імміграційну політику, що є для нього синонімом безпеки і кращих можливостей на ринку працевлаштування.

За словами президента, новий американський уряд планує здійснити історичну податкову реформу. Вона передбачає зниження податкових ставок для вітчизняних підприємств.

“Наші міграційні закони дозволять нам нарешті підняти зарплати, допомогти безробітним, зекономити мільярди і мільярди доларів, забезпечити громадську безпеку. Нинішня, застаріла, система лише знижує прибутки бідних і є великим тягарем для платників податків. В країнах по всьому світу, як от Канада, Австралія і багатьох інших, міграційна система спирається на заслуги людини”, - сказав Дональд Трамп.

Президент США повідомив, що ініціюватиме законопроект, який передбачає виділення 1 трлн доларів на інвестиції в інфраструктуру країни.

Він також торкнувся теми боротьби зі злочинністю, рівень якої нині є, на його думку, неприпустимим:

“За даними, наданими міністерством юстиції, переважна більшість засуджених за тероризм і за зв‘язки з терористами після 11 вересня прибули з-за кордону. Вільний в‘їзд з тих країн, де неможливо провести ретельну перевірку, це — не співчуття, це — безумство.”

Зовнішня політика нової американської адміністрації, за словами Трампа, передбачає пряму і масштабну взаємодію з іншими державами. Він наголосив на дотриманні непорушного альянсу з Ізраїлем.