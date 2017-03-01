Вулиці Угорщини заполонили чудовиська
В Угорщині триває карнавал “Бушоярош”.
Вулиці угорського міста Мохач у вівторок заполонили чудовиська з нагоди щорічного карнавалу “Бушоярош”, що має на меті прогнати зиму.
За традицією, цього дня люди, одягнені у страшні костюми і дерев‘яні маски, просуваються вулицями, чіпляються до перехожих, обіймають їх, цілують, танцюють разом з ними, пригощають солодощами тощо.
Зазвичай “Бушоярош” триває 5 днів.
“Хтось на своєму шляху кидає пір‘я вам у волосся, хтось роздає цукерки, хтось хапає в обійми”, – каже цей хлопчик.
Головне цього дня — до усього ставитися з гумором і у жодному разі не ображатися.
“Деякі бушари почали стрибати довкола нас, вони торкалися нас, але це — весело, до цього не треба ставитися серйозно. Не чиніть їм опору, так вони швидше від вас відстануть”, - пояснює одна з дівчат.
Тисячі туристів щороку приїжджають до Мохача, щоб відчути атмосферу карнавалу.
“Бушоярош” занесений у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.