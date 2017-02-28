Під час карнавалу в Ріо-де-Жанейро обвалилась танцювальна платформа

Під час карнавалу в столиці Бразилії Ріо-де-Жанейро рухнула вершина танцювальної платформи. В результаті НП постраждали 12 осіб. За даними місцевої влади, п'ятьом постраждалим знадобилася госпіталізація.

Як нагадує "Інтерфакс", раніше в Ріо-де-Жанейро відбулося ДТП: водій автомобіля, який тягнув одну з громіздких карнавальних платформ, не впорався з керуванням. В результаті десятки людей опинилися притиснутими до огорож і були травмовані.