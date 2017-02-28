Автофургон врізався в натовп старшокласників на параді в Алабамі

Автофургон врізався в групу оркестрантів, які виступали на параді з нагоди фестивалю в штаті Алабама 28 лютого. Як повідомляє телеканал "10 Фокс", в результаті постраждали 11 осіб. Троє з них перебувають у важкому стані.

Мерія міста, в якому відбувалося торжество, прийняла рішення скасувати торжества.

У вівторок - перед початком католицького Великого посту - в багатьох містах на півдні США традиційно проходять карнавали.

Як стало відомо, водій вантажівки, який протаранив 15 школярів під час параду в Алабамі, переплутав педалі.