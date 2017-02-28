Протестуючі студенти спробували заблокувати вулиці в Парижі

Група студентів відразу з декількох столичних вузів вирішили заблокувати центральні вулиці міста. Правоохоронці відправили назустріч протестуючим кілька груп спецназу. Після нетривалої сутички маніфестанти кинулися врозтіч. Поліція побоюється, що вже в найближчі години студенти зберуться в якомусь іншому паризькому окрузі.

Чим зазвичай закінчуються такі збіговиська, видно по іншому французькому місту Нанту - там бої на вулицях не вщухають вже близько місяця. Натовп закидає правоохоронців камінням і пляшками із запальною сумішшю, громить вітрини магазинів і банки. Епідемія заворушень захлеснула французькі міста після того, як кілька поліцейських поглумилися над чорношкірим жителем Парижа. Влада країни тепер не знає, як заспокоїти жителів.