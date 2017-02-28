Китайців до народження дітей стимулюватимуть грішми

Зокрема, мова йде про фінансові субсидії для сімейних пар, які зважилися на народження другої дитини, - пише видання Чайна Дейлі.

У минулому році в Китаї було скасовано принцип «одна сім'я - одна дитина» - він діяв в КНР з 1979 року. Це призвело до значного збільшення народжуваності, проте багато китайських сімей не хочуть мати другу дитину в основному через економічні причини.