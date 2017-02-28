У Берліні закрили мечеть через підозру співпраці з ІДІЛ

У Берліні поліція влаштувала обшуки у понад двадцяти приміщеннях, пов‘язаних з діяльністю організації.

За даними поліції, мечеть “Fussilet-33” була “місцем зустрічі радикальних ісламістів.

Відвідували мечеть спілки переважно турки та вихідці з Кавказу.

Приходив туди й тунісець Аніс Амрі того самого дня, коли він скоїв наїзд на різдвяний ринок у німецькій столиці, убивши 12-ох людей та поранивши понад півсотні.

Крім того, у мечеті “Fussilet-33” начебто збирали гроші на війну у Сирії і закликали до участі в бойових діях на боці угруповання ІДІЛ.

У берлінських обшуках приміщень, пов‘язаних з “Fussilet-33”, взяли участі майже півтисячі співробітників поліції.