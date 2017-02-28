Батько впустив двох дітей з четвертого поверху торгового центру (фото)

Двоє маленьких дітей загинули в Китаї, випавши з рук одного з батьків в торговому центрі міста Тяньцзінь. Трагічний інцидент стався 27 лютого.

Молодий батько йшов з малюками по четвертому поверху вздовж скляного огородження. Як повідомляє портал Сіна, хто саме з батьків ніс дітей в руках - мати чи батько - не повідомляється.

Відомо, що спочатку з рук дорослого випала одна дитина, а коли той спробував зловити падаючого малюка, друга дитина теж впала.

Від отриманих травм діти загинули на місці.

Повідомляється, що висота огорожі в торговому центрі становить 1,3 метра. За фактом події розпочато перевірку.