Дональд Трамп відмовився вечеряти з журналістами

Таку заяву Трампа розглядають як черговий етап конфлікту між новим президентом та деякими медіа, які, як він каже, нечесно висвітлюють його дії.

Асоціація у відповідь заявила, що не скасовуватиме цю подію, заплановану на 29 квітня.

За традицією, вечерю з журналістами щороку відвідують усі президенти США, часто під час таких подій і перші особи, і представники ЗМІ дозволяють собі досить сміливі жарти.

Трамп відмовився повечеряти з журналістами за кілька днів після того, як Білий Дім не допустив кореспондентів кількох ЗМІ на офіційний брифінг. На знак протесту проти такого кроку представники інших медіа пішли з прес-конференції у Білому Домі.

Водночас деякі експерти вбачають у цій ситуації позитив і твердять, що це зруйнує надто тісні зв‘язки між владою та пресою.