ЗМІ: У Франції почали розслідування відносно дружини Фійона

Прокуратура Франції відкрила офіційне розслідування у справі про фіктивне працевлаштування дружини екс-прем'єр міністра Франсуа Фійона, пише Parisien.

Скандал навколо Пенелопи Фійон розгорівся після того, як сатиричне видання Canard enchaine опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що дружина кандидата в президенти протягом 8 років фіктивно отримувала зарплату помічника парламентарія.

Видання наводить бланки платежів, за якими Пенелопа отримувала грошові кошти з 1998-го по 2002-ий роки з відповідних фондів. У тій же статті автори викривають і двох дітей парламентарія.

Перевірку щодо Пенелопи Фійон ініціювали 25-го січня. Сам Франсуа цю інформацію не підтвердив. Він заявив, що дружина працювала з ним завжди. І розцінив це як операцію з усунення його кандидатури з президентських виборів.