На півночі Нігерії викрадена група археологів з Німеччини

Невідомі озброєні викрадачі забрали з собою керівника навчальної групи і двох його колег, залишивши при цьому жінок.

На півночі Нігерії невідомі викрали трьох вчених з Німеччини: керівника групи археологів з Університету Франкфурта, а також двох його колег. За даними агентства Сіньхуа, в групу входили ще дві жінки, яких викрадачі не стали забирати.

Очевидець, який працював разом з археологами, розповів, що інцидент стався в районі населеного пункту Дженджелій. Група почала свою роботу, коли до неї підійшли п'ятеро невідомих зі зброєю і наказали лягти на землю.

Поліція розслідує цю подію.