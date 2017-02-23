Іракські військові захопили аеропорт міста Мосул, – повідомляє державне телебачення країни. Саме летовище вже майже повністю знищено, злітно-посадкової смуги вже фактично немає. Військові твердять, що це стратегічне місце, яке їм допоможе в наступні дні продовжити наступ на західний Мосул і блокувати можливий підхід підкріплення ісламістів з півдня, інформують закордонні ЗМІ.

У жовтні минулого року іракська армія розпочала наземну операцію за підтримки авіації міжнародної коаліції, метою якої було звільнення міста від джихадистів. Бойовиків вдалося вибити зі східного Мосула.

Тим часом у західних районах міста, за даними ООН, досі проживає близько 650 тисяч мирних мешканців. Більше сотні тисяч вже залишили Мосул і переїхали до безпечніших районів. За словами правозахисників, через військові дії кількість біженців зростатиме.