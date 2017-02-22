У морг, де знаходиться тіло брата Кім Чен Ина, намагались проникнути зловмисники

У морг, де знаходиться тіло брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина, намагалися проникнути невідомі. Хто і навіщо намагався це зробити, зараз з'ясовує поліція.

Нагадаємо, замах на Кім Чон Нама стався в аеропорту Куала-Лумпура. Дівчина в білій блузці накинула на обличчя нещасного отруєну хустку, після чого зникла в натовпі пасажирів. Брат глави КНДР помер по дорозі в лікарню.

Передбачувану виконавицю затримали. Вона до останнього брехала, що знімалася в реаліті-шоу і думала, що те, що відбувається - це всього лише частина сценарію. Поліцейські впевнені, дівчина прекрасно розуміла, що робить.