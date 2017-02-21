Британські ЗМІ заявили, що Росія підірвала атомну бомбу в Арктиці

Британське видання The Daily Star, повідомляє, що Російська Федерація могла підірвати атомну бомбу в Арктиці.

Зареєстрований в Східній Європі викид радіоактивних частинок, на думку ЗМІ, викликаний випробуваннями, які проводять російські фахівці.

Раніше норвезькі ЗМІ повідомили про викид радіоактивного ізотопу йод-131. Його сліди були зафіксовані у Фінляндії, Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії, Франції.