Президент Азербайджану Алієв призначив віце-президентом свою дружину

Президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив свою дружину Мехрібан першим віце-президентом країни. Про це йдеться в указі, опублікованому на офіційному сайті лідера країни.

Тепер, згідно з конституцією республіки, вона візьме на себе повноваження президента, якщо той буде не здатний виконувати свої обов'язки.

Відзначимо, що у вересні 2016 року громадяни Азербайджану під час референдуму висловилися за внесення змін до Конституції країни. Так, поправки до основного закону країни передбачають збільшення терміну президентських повноважень з 5 до 7 років. Також були введені посади віце-президентів і знизилися вікові цензи для кандидатів на пост глави Азербайджану.