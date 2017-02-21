У штаб-квартирі "Національного фронту" в Парижі провели обшук

Це вже другий обшук, який партія Марін Ле Пен називає спробою підірвати її репутацію перед президентськими виборами.

Марін Ле Пе вважається лідером першого туру президентських виборів у Франції, у якому, за останніми опитуваннями, вона отримає 27% голосів.

Розслідування було розпочато після того, як в Європарламенті запідозрили, що деякі її помічники були оформлені на роботі фіктивно, і зажадали повернути понад 300 тисяч євро.

Сама вона виплачувати компенсацію відмовляється і твердить, що справа носить політичний характер.

Нагадаємо, хоча вона і вважається фавориткою перегонів, однак у другому турі, за прогнозами, набере не більше 42-44% голосів і програє.