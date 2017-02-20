ЗМІ: Німеччина підняла винищувачі для перехоплення пасажирського літака Jet Airways

Два винищувачі ВПС Німеччини були підняті по тривозі і близько 10 хвилин супроводжували пасажирський літак індійської авіакомпанії Jet Airways, який прямував з Мумбаї в Лондон. Про це повідомляє видання Таймс оф Індія.

За інформацією видання, винищувачі вилетіли на перехоплення після того, як індійські пілоти кілька разів не відповіли представникам місцевого управління повітряного руху.

На борту літака знаходилися 330 пасажирів. Пізніше пілоти зв'язалися зі службою управління повітряним рухом на частоті екстреного зв'язку.

У зв'язку з інцидентом влада Індії почала розслідування.