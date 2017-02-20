Екс-главу уряду Британії можуть визнати найжахливішим вбивцею дітей в історії країни

У Великобританії група жінок розповіла про те, що в різний час вони піддавалися насильству з боку екс-прем'єра Едварда Хіта. Вони стверджують, що він створив справжній сатанинський культ сексу з неповнолітніми, в результаті деяких обрядів було вбито 16 дітей, повідомляє Daily Mail.

За словами жінок, колишній прем'єр-міністр був педофілом. Вони відзначили, що їхні батьки підтримували культ, створений сером Едвардом і бандою педофілів.

Якщо правоохоронцям вдасться знайти якісь докази цих слів, то Хіт буде визнаний найжахливішим вбивцею дітей в історії Великобританії.

Нагадаємо, Едвард Хіт перебував на посту прем'єр-міністра Великобританії в 1970 - 1974 роках.