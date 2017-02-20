Міністри закордонних справ «нормандської четвірки» обговорять ситуацію на сході України
Ситуація на сході України стане сьогодні темою переговорів міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки».
Дипломати мають намір використовувати свій вплив, щоб встановити перемир'я в регіоні. Сьогоднішня зустріч в «нормандському форматі» стане вже другою за останні кілька днів. Глави зовнішньополітичних відомств України, Німеччини Франції та Росії в суботу провели переговори в рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Міністрам вдалося домовитися про доступ до Донбасу Міжнародного комітету Червоного хреста і Червоного півмісяця. Організація буде сприяти обміну полоненими. В цілому ж контактна група в черговий раз підтвердила, що виконання Мінських угод - це єдиний спосіб виходу з кризи на сході України. Завдання ж сьогоднішніх переговорів, як заявив раніше глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель, обговорити кроки по встановленню перемир'я в регіоні.