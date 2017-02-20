Міністри закордонних справ «нормандської четвірки» обговорять ситуацію на сході України

Дипломати мають намір використовувати свій вплив, щоб встановити перемир'я в регіоні. Сьогоднішня зустріч в «нормандському форматі» стане вже другою за останні кілька днів. Глави зовнішньополітичних відомств України, Німеччини Франції та Росії в суботу провели переговори в рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Міністрам вдалося домовитися про доступ до Донбасу Міжнародного комітету Червоного хреста і Червоного півмісяця. Організація буде сприяти обміну полоненими. В цілому ж контактна група в черговий раз підтвердила, що виконання Мінських угод - це єдиний спосіб виходу з кризи на сході України. Завдання ж сьогоднішніх переговорів, як заявив раніше глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель, обговорити кроки по встановленню перемир'я в регіоні.