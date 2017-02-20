У Мережі зявилось відео нападу на брата Кім Чен Ина

Камери в авіапорту зняли напад на брата Кім Чен Ина. На кадрах видно. як до чоловіка в аеропорту Малайзії зі спини підходить жінка і накидає йому на голову хустку. Кілька секунд тримає, після чого спокійно йде. Також показано, як Нам звертається до співробітників служби безпеки, які ведуть його в медпункт.

Раніше стало відомо, що причиною смерті брата Кім Чен Ина стала отрута, якою була просякнута хустка. Жертва померла через кілька хвилин після отруєння. Замах на Кім Чон Нама 14 лютого відбувся в аеропорту Куала-Лумпура.