ФБР проводить відразу три розслідування щодо атак російських хакерів на результати президентських виборів у США

Джерела агентства «Рейтер» підтвердили інформацію, яку раніше повідомила газета «Нью-Йорк таймс». За відомостями видання, американська розвідка перехопила розмови представників штабу республіканців з високопоставленими співробітниками російської розвідки і чиновниками. Трамп все це спростовував. Однак п'ять джерел «Рейтер», серед яких колишні і діючі співробітники уряду США, говорять, що це правда.

Як передає агентство, в даний час ФБР проводить відразу три розслідування щодо впливу можливих атак російських хакерів на результати президентських виборів у США.