Поліція Малайзії оголосила в розшук ще чотирьох підозрюваних у справі про вбивство брата лідера КНДР

Четверо громадян Північної Кореї, підозрюваних в причетності до вбивства, вилетіли з Малайзії, але куди саме вони попрямували, не повідомляється. У заяві для преси заступник глави поліції країни підкреслив, що у них були не дипломатичні, а звичайні паспорти. До пошуку підозрюваних вирішили підключити Інтерпол, передає Reuters.

Представник поліції Малайзії також визнав, що фахівці поки так і не змогли визначити причину смерті Кім Чон нама. Результати розтину і токсикологічної експертизи ще не готові. Правоохоронні органи також сподіваються зв'язатися з родичами вбитого.

Поки у справі було затримано три людини - двоє дівчат, імовірно виконавці вбивства, і чоловік. Малайзійський Star видання називає останнього фахівцем в області хімії. За попередніми даними, Кім Чон Нам був отруєний - йому на обличчя накинули тканину, просочену отрутою.

Відразу після вбивства були висунуті теорії про те, що до смерті Кім Чон Нама був причетний його брат, лідер КНДР Кім Чон Ин, який міг розглядати родича як конкурента.