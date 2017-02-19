У Барселоні пройшла масштабна акція на підтримку мігрантів

Тисячі людей зібралися на мітинг із закликами до іспанського уряду прийняти більшу кількість біженців з країн, які постраждали від війн. Учасники акції звинуватили уряд у невиконанні обіцянки прийняти протягом двох років понад 17 тисяч біженців, передає Бі-бі-сі. Організатором заходу виступив рух «Наш дім - ваш дім». За даними влади, в мітингу взяли участь близько 160 тисяч осіб. Іспанська влада обіцяли прийняти близько 17 тисяч осіб за квотами ЄС. Однак поки в країну впустили лише близько 1 тисячі мігрантів.