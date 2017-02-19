26 осіб затримано на південному сході Туреччини за підозрою в підриві автомобіля

Нагадаємо, вибух прогримів 17 лютого в місті Вираншехир біля будинку з квартирами співробітників суду і прокуратури. В результаті атаки загинув чоловік і трирічна дитина. Ще 11 осіб госпіталізовані з пораненнями. Серед постраждалих виявилася дружина прокурора. Відповідальність за теракт поки не взяла на себе жодна організація, однак влада Туреччини вважає, що напад організували бойовики Робочої партії Курдистану.