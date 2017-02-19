Зібрані докази причетності Росії до спроби перевороту в Чорногорії

Як пише газета «Телеграф» з посиланням на джерела, важко уявити, що це була ініціатива окремих осіб. Раніше влада Чорногорії заявила, що торішню спробу перевороту готували деякі російські націоналісти і вони ж планували вбивство прем'єр-міністра країни. При цьому в прокуратурі зазначили, що доказів можливої причетності до цього російської влади немає.