Зібрані докази причетності Росії до спроби перевороту в Чорногорії

Зібрані докази причетності Росії до спроби перевороту в Чорногорії

Британські та американські спецслужби зібрали докази причетності Росії до спроби перевороту в Чорногорії.

Джерело: Відомості

Як пише газета «Телеграф» з посиланням на джерела, важко уявити, що це була ініціатива окремих осіб. Раніше влада Чорногорії заявила, що торішню спробу перевороту готували деякі російські націоналісти і вони ж планували вбивство прем'єр-міністра країни. При цьому в прокуратурі зазначили, що доказів можливої причетності до цього російської влади немає.

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