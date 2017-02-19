Іракські війська повідомили про наступ на Західний Мосул

Іракські війська повідомили про наступ на Західний Мосул

Сьогодні, 19 лютого розпочинається військова кампанії зі звільнення Західного Мосула від терористичного угрупування "Ісламська держава".

Джерело: Відомості

Як заявив прем'єр-міністр Іраку Хейдар аль-Абаді, в неділю, 19 лютого розпочинається військова кампанія зі звільнення Західного Мосула від терористичного угрупування "Ісламська держава". Першочергове завдання операції - порятунок мирних жителів від терористів.

Наземна фаза операції зі звільнення другого за величиною міста Іраку, утримуваного бойовиками протягом більше двох років, розпочалося 17 жовтня 2016 року. У ній беруть участь іранські урядові сили, шиїтське ополчення і курдські формування "пешмерга". Про повне звільнення Східного Мосула оголошено 24 січня, інформує РЕН.ТВ.

За оцінками ООН, у Західному Мосулі можуть перебувати до 800 тисяч мирних жителів. Останні місяці в цей район не доставляються комерційні вантажі і гуманітарна допомога.

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