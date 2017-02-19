Іракські війська повідомили про наступ на Західний Мосул

Як заявив прем'єр-міністр Іраку Хейдар аль-Абаді, в неділю, 19 лютого розпочинається військова кампанія зі звільнення Західного Мосула від терористичного угрупування "Ісламська держава". Першочергове завдання операції - порятунок мирних жителів від терористів.

Наземна фаза операції зі звільнення другого за величиною міста Іраку, утримуваного бойовиками протягом більше двох років, розпочалося 17 жовтня 2016 року. У ній беруть участь іранські урядові сили, шиїтське ополчення і курдські формування "пешмерга". Про повне звільнення Східного Мосула оголошено 24 січня, інформує РЕН.ТВ.

За оцінками ООН, у Західному Мосулі можуть перебувати до 800 тисяч мирних жителів. Останні місяці в цей район не доставляються комерційні вантажі і гуманітарна допомога.