В Ірані офіційно оголосили про продаж нафти Білорусі

Тегеран підтвердив інформацію про те, що Національна іранська нафтова компанія підписала контракт з польською дочкою "Белоруснефть" і поставить Мінську 80 тисяч тонн чорного золота. Його відвантаження почнеться наступного тижня, повідомила прес-служба іранської компанії. Відзначивши: це перша поставка сировини з Ірану в Білорусь після зняття міжнародних санкцій з Тегерана в минулому році. Схема доставки поки не узгоджена, кажуть в іранській столиці.

У четвер агентство Рейтер з посиланням на кілька джерел, знайомих з ситуацією повідомляло про те, що іранську нафту спочатку доставлять в порт Одеси по Чорному морі або Вентспілса по Балтійському, а потім залізницею перевезуть до Білорусі.

Нагадаємо, Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив своєму уряду знайти альтернативу поставкам чорного золота з Росії. Москва скоротила їх після того, як сторони не змогли вирішити газову суперечку.

Президент Лукашенко на початку місяця заявив, що влада Білорусі подали в суд на Росію через скорочення поставок російської нафти.