В Ірані офіційно оголосили про продаж нафти Білорусі
Мінськ, який шукає заміну російському паливу, отримає 600 тисяч барелів від Ісламської республіки.
Тегеран підтвердив інформацію про те, що Національна іранська нафтова компанія підписала контракт з польською дочкою "Белоруснефть" і поставить Мінську 80 тисяч тонн чорного золота. Його відвантаження почнеться наступного тижня, повідомила прес-служба іранської компанії. Відзначивши: це перша поставка сировини з Ірану в Білорусь після зняття міжнародних санкцій з Тегерана в минулому році. Схема доставки поки не узгоджена, кажуть в іранській столиці.
У четвер агентство Рейтер з посиланням на кілька джерел, знайомих з ситуацією повідомляло про те, що іранську нафту спочатку доставлять в порт Одеси по Чорному морі або Вентспілса по Балтійському, а потім залізницею перевезуть до Білорусі.
Нагадаємо, Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив своєму уряду знайти альтернативу поставкам чорного золота з Росії. Москва скоротила їх після того, як сторони не змогли вирішити газову суперечку.
Президент Лукашенко на початку місяця заявив, що влада Білорусі подали в суд на Росію через скорочення поставок російської нафти.