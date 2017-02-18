Західні ЗМІ оприлюднили фото Кім Чон Нама, зроблене за секунди до його смерті

Західні ЗМІ оприлюднили фото Кім Чон Нама, зроблене за секунди до його смерті

Кім Чон Нам був убитий 14 лютого в аеропорту Куала-Лумпура.

Джерело: Відомості

Західні ЗМІ оприлюднили фото Кім Чон Нама, зроблене за секунди до його смерті. На фото брат лідера КНДР вже знаходиться в несвідомому стані.

Нагадаємо, зведеного брата лідера КНДР Кім Чен Ина вбили в аеропорту столиці Малайзії. За версією слідства, найманка підійшла до Кім Чон Нама і накинула на голову отруєну хустку, після чого він втратив свідомість. Очевидці намагалися врятувати чоловіка і викликали йому "швидку", однак він помер по дорозі в лікарню.

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