Західні ЗМІ оприлюднили фото Кім Чон Нама, зроблене за секунди до його смерті
Кім Чон Нам був убитий 14 лютого в аеропорту Куала-Лумпура.
Західні ЗМІ оприлюднили фото Кім Чон Нама, зроблене за секунди до його смерті. На фото брат лідера КНДР вже знаходиться в несвідомому стані.
Нагадаємо, зведеного брата лідера КНДР Кім Чен Ина вбили в аеропорту столиці Малайзії. За версією слідства, найманка підійшла до Кім Чон Нама і накинула на голову отруєну хустку, після чого він втратив свідомість. Очевидці намагалися врятувати чоловіка і викликали йому "швидку", однак він помер по дорозі в лікарню.