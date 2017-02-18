Західні ЗМІ оприлюднили фото Кім Чон Нама, зроблене за секунди до його смерті. На фото брат лідера КНДР вже знаходиться в несвідомому стані.

Нагадаємо, зведеного брата лідера КНДР Кім Чен Ина вбили в аеропорту столиці Малайзії. За версією слідства, найманка підійшла до Кім Чон Нама і накинула на голову отруєну хустку, після чого він втратив свідомість. Очевидці намагалися врятувати чоловіка і викликали йому "швидку", однак він помер по дорозі в лікарню.