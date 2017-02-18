У США розслідують напад на кортеж президента Дональда Трампа

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У США розслідують інцидент з нападом на кортеж президента Дональда Трампа. Позаштатна ситуація виникла по дорозі в аеропорт біля курорту Мар-а-Лаго. Зловмисники у Флориді кинули в лімузин американського лідера камінь.

Все сталося по дорозі в аеропорт: дорогу, по якій їхав кортеж, обступив натовп людей, який вигукував протестні гасла.

Як повідомляє портал toledoblade.com, мотоциклісти, що супроводжували кортеж, не постраждали.

Відзначається, що поруч з місцем НП знайшли камінь розміром з бейсбольну биту і ще один невеликий предмет.

За фактом події проводиться розслідування.Агенти Служби безпеки вилучили відеозаписи з камер спостереження з магазинів і заправок біля місця нападу, повідомляє РЕН.ТВ.