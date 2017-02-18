У Будапешті на референдумі визначаться щодо Олімпійських Ігор 2024 року

На Будапешт, схоже, чекає референдум щодо відкликання заявки міста на організацію Противники проведення Олімпійських Ігор вважають, що бюджетні гроші варто скерувати на важливіші справи.

Міський громадянський рух “Momentum” оголосив про те, що йому вдалося зібрати для цього підписи 266 тисяч столичних виборців, що майже удвічі більше від необхідних 10%.

“Ми маємо дати можливість людям висловити свою думку. І найкраще це зробити через референдум. Тому ми наполегливо просимо прем‘єр-міністра і мера Будапешта від імені більш, ніж чверті мільйона людей дати можливість відбутися референдуму”, — сказав голова руху “Momentum” Андраш Фекете-Дьйор.

Противники проведення Олімпійських Ігор у столиці Угорщини вважають, що організація змагань надто витратна, а бюджетні гроші варто натомість скерувати на важливіші справи.

Історія з будапештським референдумом має й політичний підтекст, адже ймовірне відкликання олімпійської заявки стане ударом для амбіцій Віктора Орбана та успіхом для руху “Моментум”, який наступного місяця планує перетворитися на політичну партію.

Що стосується місця проведення Олімпійських Ігор 2024 року, то оголосити його має Міжнародний олімпійський комітет 13 вересня.

У разі відкликання заявки Будапешта, серед міст-претендентів залишаться лише Париж і Лос-Анджелес.

Раніше свої заявки на організацію Ігор-2024 відкликали Бостон, Гамбурґ та Рим.