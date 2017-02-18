Білоруси вимагають скасувати податок на безробіття

Щонайменше дві тисячі білорусів вийшли в суботу на вулиці Мінська протестувати проти податку на безробіття. Учасники акції вимагали скасувати декрет “Про дармоїдство”, який зобов‘язує кожного білоруса, що працює менше 183 днів на рік, сплачувати спеціальний збір, приблизно 250 доларів.

“Це не декрет, це маразм, абсурд. Я зекономив у 2015-му, 2016-му державі гроші, не отримував допомоги, цих крихт, які міг би отримати, розумієте? А тепер я потрапив під декрет, і вони вимагають з мене 20 базових окладів з прибутку, якого немає. Це здирництво!”, - говорить Віталій Спінкін, безробітний.

Алєксєй, мешканець Мінська: “Сьогодні – не я, сьогодні – вони, але завтра безробітним можу стати і я, або вигадають ще щось нове. Тому я вважаю своїм обов‘язком висловити солідарність із цими людьми”.

Акція, на якій також лунали антиурядові гасла, стала однією з найчисельніших за останні роки. У неділю вона має повторитися в інших білоруських містах, а у березні ще раз пройти в Мінську.

Білорусь – єдина країна у світі, де існує оподаткування безробітних. Під дію декрету потрапляють приблизно півмільйона людей.