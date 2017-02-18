Трамп назвав ЗМІ, які є "ворогами американського народу"

Президент США Дональд Трамп перерахував телеканали і газети, які, на його думку, є "ворогами американського народу".

На своїй сторінці в Twitter американський лідер назвав телекомпанії NBC, ABC, CBS, CNN та газету The New York Times "видання фейковий новин".

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що "фейкові новини" заважають йому працювати. Він влаштував на своєму сайті опитування, запропонувавши читачам вибрати самі необ'єктивні ЗМІ.