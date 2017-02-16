Білорусь приступила до закупівлі іранської нафти

Білорусь закупила першу партію нафти в Ірану. "Белорусьнефть" уклала контракт на придбання 80 тисяч тонн нафти.

Про контракт на 600 тисяч барелів повідомляє Reuters. Білоруське підприємство досягло домовленості з Національною іранською нафтовою компанією, а закупівля була здійснена через дочірню компанію "Белорусьнефть", яка базується в Польщі.

Відзначається, що перші танкери з нафтою можуть висуватися до пункту призначення вже 20 лютого. В даний момент невідомо, використовує Білорусь маршрут через Чорне чи Балтійське море з подальшим транспортуванням залізницею.