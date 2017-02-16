Заарештована третя особа, яка підозрююється у вбивстві Кім Чон Нама

Третя особа заарештована у зв‘язку з вбивством Кім Чон Нама, брата північнокорейського лідера Кім Чен Іра. Про це повідомляє малайзійська поліція. Відомо, що двоє з затриманих раніше жінок мали індонезійський та в‘єтнамський паспорти. Їх знайшли за даними з камер спостереження.

Кім Чен Нам помер в аеропорту Куала-Лумпура у понеділок, за попередніми даними, він був отруєний. Отруту нібито, розвіяли у його обличчя, коли Кім Чен Нам очікував на рейс. Експертиза завершена, однак її результати поки не були розголошені.

Кім Чон Нам брат лідера КНДР по батькові. І хоча довгий час нині померлий Кім Чен Ір приховував свого сина, бо не був одружений з його матір‘ю, саме йому він сподівався передати владу. Однак потім старший син засмутив північнокорейського лідера арештом у Японії із підробними документами, і керівництво державою врешті відійшло молодшому Кім Чен Ину.

46-річний Кім Чон Нам залишив Північну Корею, жив за кордоном і, схоже, боявся смерті. За даними південно-корейської розвідки, він просив молодшого брата відкликати наказ убити його. Відомо, що у нього залишилося щонайменше 6 дітей від різних жінок.