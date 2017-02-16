Потужний вибух прогримів у поліцейській дільниці в Польщі

Потужний вибух прогримів у поліцейській дільниці в Польщі

У результаті вибуху в холі ніхто не постраждав.

Джерело: Відомості

Вибух прогримів в поліцейській дільниці в польському місті Клодава. Інцидент стався напередодні увечері.

Як повідомляють ЗМІ, вибух прогримів в холі неподалік від чергової частини. В результаті інциденту будівля отримала серйозні пошкодження. Уточнюється, що під час інциденту ніхто не постраждав, оскільки в прилеглих приміщеннях нікого не знаходилося.

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів і піротехніки. Їм належить встановити, який саме вибуховий пристрій використовувався зловмисниками.

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