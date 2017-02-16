Потужний вибух прогримів у поліцейській дільниці в Польщі
У результаті вибуху в холі ніхто не постраждав.
Вибух прогримів в поліцейській дільниці в польському місті Клодава. Інцидент стався напередодні увечері.
Як повідомляють ЗМІ, вибух прогримів в холі неподалік від чергової частини. В результаті інциденту будівля отримала серйозні пошкодження. Уточнюється, що під час інциденту ніхто не постраждав, оскільки в прилеглих приміщеннях нікого не знаходилося.
На місці події працюють співробітники правоохоронних органів і піротехніки. Їм належить встановити, який саме вибуховий пристрій використовувався зловмисниками.