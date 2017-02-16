Католицька церква виділила 200 млн доларів жертвам священиків-гвалтівників в Австралії

Сьогодні Ватикан виділив 200 мільйонів доларів жертвам насильства з боку католицьких священиків. Йдеться про жителів цілого континенту - Австралії. Там виявлено понад 3 тисячі випадків, які сталися за останні 35 років.

Більшість з постраждалих на момент події були неповнолітніми. При цьому, не дивлячись на велику кількість розкритих випадків, юристи впевнені: насправді - скоєних католицькими священиками злочинів набагато більше.

Просто деякі з жертв з тих чи інших причин відмовилися зізнаватися в тому, що з ними сталося. І мова, знову ж таки, йде тільки про Австралію. При тому, що скандали навколо сексуального насильства в установах католицької церкви розгорялися майже по всіх країнах світу.