У другої підозрюваної у вбивстві Кім Чен Нама виявлений паспорт Індонезії

За даними поліції, жінку вдалося вичислити по записах камер відеоспостереження, в момент затримання вона була одна. В даний час співробітники правоохоронних органів з'ясовують, чи є зв'язок між нею і першою підозрюваною, яка була затримана в середу.

Раніше південнокорейська газета «Тона ільбо» повідомила, що у другої підозрюваної в причетності до вбивства Кім Чен Нама при собі був квиток до Сеула. Правоохоронні органи Малайзії у вівторок підтвердили смерть Кім Чен Нама, який відчув себе погано в аеропорту Куала-Лумпура і помер по дорозі в лікарню. За даними поліції, він звернувся за допомогою до співробітників наземних служб зі скаргами на сильне запаморочення, розповівши, що невідомий бризнув йому в обличчя якоюсь рідиною, після чого зник. Згідно з іншою версією, невідома жінка піднесла до його обличчя просочену якоюсь речовиною тканину. Південнокорейські ЗМІ повідомляли про напад з використанням отруєних голок. Разом з тим жодна з озвучених версій ще не знайшла підтвердження.