Трамп: Іран не отримає ядерну зброю

Президент США Дональд Трамп на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху заявив про те, що не дозволить Ірану розробити ядерну зброю.

Дональд Трамп заявив про те, що "ніколи" не дозволить Ірану створити ядерну зброю. В ході прес-конференції він також знову заявив про те, що, на його думку, "іранська угода є найгіршою з угод".

"Ми обговорювали ядерні амбіції Ірану, про які я вже багато говорив до цього. Іранська операція є найгіршою з тих, які я коли-небудь бачив.

Моя адміністрація ввела нові санкції відносно Ірану, і я зроблю більше для того, щоб ніколи не дозволити Ірану створити ядерну зброю. Я повторю: ніколи ".