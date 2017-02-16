У Трампа може зявитись новий радник з питань національної безпеки

За президентства Джорджа Буша-молодшого Гарвард входив до складу Національної ради безпеки.

Його вважають знавцем Близького Сходу. Підлітком жив у дореволюційному Ірані, брав участь у бойових діях в Афганістані та Іраку.

Зараз працює на оборонну корпорацію Lockheed Martin. Сферою його відповідальності є ОАЕ та Близький Схід.

Попередній радник з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку у понеділок.

Він зізнався, що надав віце-президентові Майклу Пенсу неповну інформацію про свою розмову з російським послом.