У Мережі зявилися невідомі фото вагітної Мерилін Монро

Фото: скріншот Daily Mail

У Мережі з'явилися шість раніше невідомих кольорових фотографій Мерилін Монро "в цікавому положенні". Як пише Daily Mail, у ході тієї фотосесії в липні 1960 року в Нью-Йорку актриса була вагітна від Іва Монтана, партнера по фільму "Давай займемося любов'ю". Тоді їй було 34 роки.

Фотографом, яка демонструвала Монро з животом, була її близька подруга Фріда Халл. Ця фотосерія була названа "вагітні слайди", вона була виставлена ​​на аукціон в Голлівуді після смерті Халл як частина її майна і придбана за 2240 доларів. Новий власник Тоні Майклс вирішив не приховувати унікальні кадри і поділився фотографією з журналістами.

У Монро не було дітей. З якої причини вона втратила дитину, якою була вагітна на цих фотографіях - невідомо.

Раніше в одній з лікарень штату Вірджинія вмираючий пацієнт Норман Ходжес заявив, що він - той самий кілер, який вбив зірку Голлівуду за завданням ЦРУ.