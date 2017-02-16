У Малайзії затримано другу підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина

Правоохоронні органи Малайзії підтвердили затримання другої підозрюваної у справі про вбивство Кім Чен Нама.

За інформацією поліцейських, у дівчини виявили при собі паспорт.

В даний час причину смерті Кім Чен Нама встановити не вдалося.

Раніше в аеропорту Куала-Лумпура була затримана громадянка Мьянми Доан Тхі Хіонг. У жінки, затриманої вранці 15 лютого, був з собою квиток у В'єтнам рейсом місцевого лоукостера на ім'я Доан Тхі Хуонг.

Нагадаємо, вчора в низці південнокорейських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, убитий в Малайзії. Джерела в поліції розповіли, що дві жінки підійшли до Кім Чон Нама, одна розпорошила отруту на нього, а друга використовувала хустку, щоб закрити обличчя протягом близько 10 секунд. Яка саме отрута, не розголошується.