Друга дочка Трампа вперше вийшла в світ і осоромилася

Вперше після виборів у США в світ вийшла друга дочка нового президента. І відразу ж зі скандалом. На одному з показів Тижня моди в Нью-Йорку ніхто не захотів сидіти поруч з Тіффані Трамп.

Організатори просто збилися з ніг, змінюючи таблички з іменами гостей. І все одно Тіффані виявилася на напівпорожній лаві. Лише іноді вона з'являлася в кадрі зі своїм другом - маловідомим дизайнером Енді Уорреном.

Більш того, дочка глави держави уникала навіть короткочасного перебування в одному приміщенні з Мадонною, які не приховують свого ставлення до Трампа-президента.