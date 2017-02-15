Бензовоз врізався в натовп під час параду в Китаї (відео)

У Китаї бензовоз, втративши контроль, врізався в натовп людей під час параду. За даними місцевих ЗМІ, загинуло 2 людини, ще троє перебувають у важкому стані.

Люди розбігалися в сторони від величезної некерованої машини, проте двом з них не пощастило. На кадрах видно, що одна з жінок не встигла відбігти вбік і її придавило важким бензовозом.

Машина зупинилася тільки, коли з'їхала в кювет. Водій повідомив, що на швидкості відмовили гальма, і він не зміг керувати бензовозом.

Детективи місцевої поліції затримали водія. Проводиться розслідування.