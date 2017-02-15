Дональд Трамп розраховує, що Росія поверне Крим Україні

За словами прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера, американський президент вже дав це зрозуміти цілком ясно, як і те, що у Вашингтоні очікують від Москви деескалації насильства на Україні в цілому.

Конкретизація позиції Трампа по Криму настала на тлі пояснень його прес-секретаря в зв'язку зі звільненням радника з нацбезпеки Флінна. Шон Спайсер сказав, що точка зору Трампа щодо півострова дуже жорстка і те, що адміністрація Обами дозволила відбутися захопленню Криму - є велике упущення. За словами Спайсера, про однозначне засудження дій Москви щодо України свідчить і те, що новий постпред Америки в ООН Ніккі Хейлі висловилася про це гранично недвозначно. Вона називала ситуацію на сході України катастрофою і вимагала жорсткого засудження дій Росії.

Прес-секретар глави Білого дому при цьому підкреслив - це не означає, що Трамп йде на конфронтацію. 45-й президент США, як і раніше розраховує підтримувати хороші відносини з Росією, оскільки це в національних і економічних інтересах Америки. Але для цього налагодження діалогу, крім Криму, є інші теми - наприклад, протистояння тероризму «Ісламській державі».