Соратники Трампа спілкувалися з російською розвідкою перед виборами протягом року

Соратники Дональда Трампа спілкувалися по телефону з представниками російської розвідки протягом року перед виборами президента США. Про це повідомила New York Times з посиланням на чиновників колишньої і нинішньої адміністрації Білого дому.

З російською розвідкою, в тому числі, контактував колишній глава штабу Трампа Пол Манафорт, стверджують джерела New York Times. Чотири діючих і колишніх чиновника. За їх словами члени передвиборної команди Трампа і інші люди, пов'язані з ним, говорили по телефону не тільки з високопоставленими розвідниками, але і російським керівництвом. Про що саме йшлося - співрозмовники не сказали. Неясно також чи стосувалися розмови особисто Дональда Трампа, відзначає видання. Крім того, за його даними, спілкуватися з розвідкою могли звільнений у вівторок з поста радника Білого дому з питань безпеки Майкл Флінн і екс-радник президента Картер Пейдж. Про щільне спілкуванні з Москвою розвідка США дізналася, коли з'явилася інформація про атаку імовірно російських хакерів на сервери Демпартії США, пише New York Times. У ЦРУ не змогли з'ясувати чи міг штаб Трампа координувати з Москвою хакерські атаки під час передвиборної кампанії. Сам же Трамп на дебатах в ході передвиборної кампанії заперечував будь-які зв'язки з Москвою. Продовжує він це робити і ставши господарем Білого дому.