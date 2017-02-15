Старшого брата лідера КНДР Кім Чен Нама отруїли в аеропорту
Цю інформацію підтвердив директор Національної розвідувальної служби Південної Кореї.
Старшого брата лідера КНДР Кім Чен Нама отруїли, однак усі обставини інциденту поки невідомі. Цю інформацію підтвердив директор Національної розвідувальної служби Південної Кореї.
У Сеулі вважають, що спецслужби КНДР полювали за Намом протягом минулих п‘яти років, відколи його брат Кім Чен Ин прийшов до влади. Однак Нама охороняли китайські спецслужби. Зручна для вбивць нагода трапилася в аеропорту Куала-Лумпура.
Кім Чен Нам звернувся за допомогою до працівників аеропорту. Він скаржився на сильне запаморочення і розповів, що невідомий бризнув йому в обличчя рідиною, після чого зник. Нам – старший син екс-керівника КНДР Кім Чен Іра.
Нагадаємо, старший син Кім Чен Іра втік з КНДР у той час, як Пхеньян готувався до траурної церемонії похорону диктатора Кім Чен Іра. 40-річний Кім Чен Нам прибув до Пекіна з Макао і "знаходився під заступництвом китайської влади". Судячи з усього, він потрапив в опалу до диктатора, який вважав за краще зробити своїм спадкоємцем його зведеного брата, 28-річного Кім Чен Ина - після того, як в 2001 році був затриманий при спробі перетнути кордон Японії за підробленим паспортом.
Кім Чен Ір, який керував Північною Кореєю більше 17 років, помер на 70-му році життя. Причиною смерті, за даними офіційних північнокорейських ЗМІ, став серцевий напад.