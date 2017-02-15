Старшого брата лідера КНДР Кім Чен Нама отруїли в аеропорту

Старшого брата лідера КНДР Кім Чен Нама отруїли, однак усі обставини інциденту поки невідомі. Цю інформацію підтвердив директор Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

У Сеулі вважають, що спецслужби КНДР полювали за Намом протягом минулих п‘яти років, відколи його брат Кім Чен Ин прийшов до влади. Однак Нама охороняли ​​китайські спецслужби. Зручна для вбивць нагода трапилася в аеропорту Куала-Лумпура.

Кім Чен Нам звернувся за допомогою до працівників аеропорту. Він скаржився на сильне запаморочення і розповів, що невідомий бризнув йому в обличчя рідиною, після чого зник. Нам – старший син екс-керівника КНДР Кім Чен Іра.

Нагадаємо, старший син Кім Чен Іра втік з КНДР у той час, як Пхеньян готувався до траурної церемонії похорону диктатора Кім Чен Іра. 40-річний Кім Чен Нам прибув до Пекіна з Макао і "знаходився під заступництвом китайської влади". Судячи з усього, він потрапив в опалу до диктатора, який вважав за краще зробити своїм спадкоємцем його зведеного брата, 28-річного Кім Чен Ина - після того, як в 2001 році був затриманий при спробі перетнути кордон Японії за підробленим паспортом.

Кім Чен Ір, який керував Північною Кореєю більше 17 років, помер на 70-му році життя. Причиною смерті, за даними офіційних північнокорейських ЗМІ, став серцевий напад.