У Британії знайшли скульптуру королеви Вікторії, яка зникла сто років тому

У Великобританії виявили скульптуру, що зображує королеву Вікторію, яка пропала під час реставрації Вестмінстера в 1917 році. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією агентства, 168-сантиметрова статуя в готичному стилі знайшлася в графстві Гемпшир на півдні Англії. Власник придбав скульптуру разом із землею в місті Рингвуд в 1971 році, і з тих пір королева "жила" на його задньому дворі.

У ході розслідування з'ясувалося, що ділянка належала нащадкам Вільяма Гладстона, який чотири рази був прем'єр-міністром Великобританії. За часів Гладстона члени парламенту могли купувати архітектурні елементи, які були пошкоджені погодою.

Тепер унікальна скульптура буде виставлена ​​на аукціон, який пройде в графстві Дорсет 23 лютого. Очікувана ціна лота - 10 тисяч фунтів.